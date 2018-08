Bondscoach Annan: 'Nederlandse hockeysters zijn gewoon de beste'

"Ik wist van tevoren dat als wij goed zouden hockeyen we ruim konden winnen, maar je moet het nog altijd wel waarmaken", zei Annan voor de camera van de NOS.

"Het voelt als een dikverdiende eindzege. We hebben van alle landen die meededen het beste hockey laten zien. Wij zijn gewoon de beste."

Het krachtsverschil tussen Nederland en Ierland was enorm te noemen. Oranje leidde halverwege al met 4-0 en moest in de hele wedstrijd slechts één doelpoging incasseren.

"Wij wilden deze wedstrijd zo graag winnen. We wilden zo graag goed hockey laten zien. Dat is volgens mij goed gelukt", aldus Annan.

"Ik vind dat je in het vierde kwart altijd respect moet tonen voor de tegenstander. Je moet dan gewoon je eigen spel blijven spelen. Het is in dit soort wedstrijden heel verleidelijk om dan te lopen met de bal, omdat er heel veel ruimte ligt. We hebben dat niet gedaan en dat is waanzinnig."

Nog genoeg te verbeteren

Annan is desondanks van mening dat er met het oog op het volgende toernooi nog genoeg te verbeteren valt voor Nederland.

"We hebben zaterdagavond al een korte evaluatie gedaan en daaruit kwam voort dat een aantal elementen in ons spel en hoe een tegenstander tegen ons speelt beter moet. Maar we gaan eerst hier even van genieten."

Het was voor Annan haar derde wereldtitel, nadat ze die in 1994 en 1996 al als speelster van de Australische nationale ploeg had gepakt.

"Maar dat doet er nu niet toe. Ik geniet van de speelsters. Het is hun prestatie. Ik doe het niet alleen. Ik heb een fantastische staf en er zitten mensen thuis die ook werk voor ons verrichten. Van analyses tot het maken van hele mooie inspiratiefilmpjes. Het is een collectief gebeuren."

Achter Nederland en Ierland legde Spanje beslag op het brons. De Spanjaarden versloegen in de troostfinale Australië knap met 3-1.