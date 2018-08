Sanne Wevers dankt knappe Europese titel op balk aan 'obsessie'

De inmiddels 26-jarige Wevers werd twee jaar geleden olympisch kampioen, waarna ze in 2017 de WK-finale misliep en op de EK teleurstellende vijfde werd.

"Ik heb geprobeerd een obsessie te creëren, in de positieve zin van het woord. Want bij de allerhoogste prestaties, in wat voor wereld dan ook, hoort een bepaalde obsessie", aldus Wevers in Glasgow tegen de NOS.

"Dat gaat zó ver. Alles wat je doet, gaat richting die obsessie. Dat is me deze keer heel goed gelukt."

Wevers is opgelucht dat ze zich weer in de international top heeft gemeld. "Dit is wel even een heel erg lekker gevoel. Ik weet niet goed hoe ik dit onder woorden moet brengen. Hier heb ik zó lang naar toegewerkt. Supergaaf dat ik hier goud pak."

Gouden plak maakt Wevers emotioneel

Nadat bekend werd dat Wevers zich Europees kampioen mag noemen, was er ontlading bij de olympisch kampioen. "Ik was een beetje emotioneel. Ik dacht: hier heb ik het allemaal voor gedaan", verklaart ze.

"Zelfs na mijn oefening wist ik nog steeds niet wat eruit ging komen, maar ik had wel het gevoel: ik heb er alles aan gedaan. Het is vandaag weer gelukt."

Met haar gouden plak zorgde Wevers voor haar tweede medaille in Glasgow. Ze maakte ook deel uit van de Nederlandse ploeg die zaterdag verrassend het brons veroverde in de teamfinale.

Voor Wevers was het de eerste Europese titel uit haar loopbaan. Ze veroverde in 2015 in het Franse Montpellier al eens brons op de balk. Op de WK van dat jaar pakte ze zilver op dat onderdeel.