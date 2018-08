Estafettemannen zevende op 4x200 meter, Heemskerk naar EK-finale 200 vrij

De estafetteploeg, bestaande uit Ferry Weertman, Kyle Stolk, Stan Pijnenburg en Maarten Brzoskowski, klokte een tijd van 7.13,46 en eindigde als zevende in de finale.

Groot-Brittannië veroverde overtuigend goud in 7.05,32. Het zilver ging naar Rusland (7.06,66) en Italië verzekerde zich van het brons (7.07,58).

Twee jaar geleden in Londen veroverde Nederland nog de Europese titel. De estafetteploeg op de 4x200 meter bestond toen uit Stolk, Brzoskowski, Dion Dreesens en Sebastiaan Verschuren.

Toussaint kan niet stunten op 50 meter rugslag

Kira Toussaint slaagde er niet in een medaille te pakken op de 50 meter rugslag. De 24-jarige Toussaint was als snelste weg, maar kwam met een tijd van 28,80 niet in de buurt van het podium.

Het goud ging naar Georgia Davies, die aantikte in 27,23. De Britse hield de Russin Anastasia Fesikova (zilver) en de Finse Mimosa Jallow (brons) achter zich.

Vrijdag had Toussaint met de estafettezwemsters nog zilver veroverd op de 4x100 meter vrij. De Amstelveense sleepte zo voor het eerst in haar loopbaan een EK-medaille in de wacht.

Heemskerk overtuigend naar finale 200 vrij

Heemskerk bereikte op eenvoudige wijze de finale op de 200 meter vrije slag. De dertigjarige Nederlandse klokte een tijd van 1.57,64 en was daarmee de snelste zwemster in de halve eindstrijd.

Robin Neumann slaagde er niet in de finale te bereiken. De twintigjarige zwemster eindigde in haar halve finale als zevende met een tijd van 2.00,39.

De finale van de 200 meter vrij staat maandagavond op het programma. Heemskerk, Nederlands recordhoudster op de 100 en 200 meter vrije slag (langebaan), veroverde in haar loopbaan nog nooit een individuele EK-medaille.

Kamminga naar finale op 200 meter schoolslag

Arno Kamminga plaatste zich voor de finale op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Katwijker noteerde in zijn halve finale een tijd van 2.10,00 en ging als zevende door naar de eindstrijd, die maandagavond op het programma staat.

Zaterdag zwom Kamminga al de finale van de 100 meter schoolslag, maar hij kwam op dat nummer niet in de buurt van het podium en eindigde als zevende.

Kamminga, die enkele maanden geleden op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag het Nederlands record verbrak, komt in Glasgow ook nog in actie op de 50 meter vlinderslag.

Arjan Knipping slaagde er niet in de finale te bereiken op de 200 meter wisselslag. De Nederlander klokte met 2.00,87 de elfde tijd en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.