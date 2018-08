Van Rijsselberghe en Badloe beginnen sterk aan WK windsurfen

Beiden wonnen een race voor de kust van de Deense stad Aarhus en eindigden een keer als tweede. Zowel Van Rijsselberghe als Badloe zette ook een minder resultaat neer, met respectievelijk de veertiende en elfde plek, voorlopig het zogeheten schrapresultaat.

De Fransman Louis Giard gaat na drie races aan kop. Badloe en tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe staan respectievelijk op de derde en vierde plek. De Italiaanse Daniele Benedetti bezet de tweede positie.

Van Rijsselberghe keek terug op een geslaagde start. "Ik ben eigenlijk wel blij. De laatste race ging wat minder, maar over het algemeen heb ik wel een lekker dagje gevaren."

Badloe was eveneens positief over zijn optreden. "Dit is natuurlijk nog maar het begin en we hebben nog een lange weg te gaan. Maar ik ben blij met hoe ik ben gestart. Ik hoop hier op een event met verschillende omstandigheden, zodat de echte allrounders naar boven komen."

Concurrenten voor Olympische Spelen in 2020

Van Rijsselberghe en Badloe trainen samen, maar zijn ook elkaars concurrenten voor het ene startbewijs dat Nederland op dit onderdeel heeft voor de Olympische Spelen over twee jaar in Tokio.

Het watersportverbond gaf Rijsselberghe en Badloe toestemming om hun eigen olympische selectieprocedure op te stellen. Ze hebben afgesproken dat degene die op de drie WK's tot aan de Spelen het beste presteert, naar Tokio mag.

Vorig jaar eindigde Van Rijsselberghe als achtste op het WK. Badloe wist zich toen niet voor de medalrace te plaatsen.

Bouwmeester

Marit Bouwmeester zakte zondag naar de negende plaats in het klassement van de Laser Radial. De olympisch kampioene kwam zondag niet verder dan de zestiende en vierde plaats.

"De afgelopen twee dagen hadden we wind van het land en dat overviel me een beetje", zei Bouwmeester. "Maar we hebben nog even te gaan, dus er is nog van alles mogelijk."

Maxime Jonker presteert met de vierde plaats vooralsnog beter dan Bouwmeester.