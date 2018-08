Sanne Wevers verovert knap goud op balk bij EK turnen

De 26-jarige Nederlandse noteerde in haar oefening een score van 13,900 en troefde daarmee de Belgische Nina Derwael (zilver met 13,600) en Marina Boyer (brons met 13,166) uit Frankrijk af.

Voor Wevers is het de eerste Europese titel uit haar loopbaan. De olympisch kampioen van 2016 veroverde in 2015 in het Franse Montpellier al eens brons op de balk. Op de WK van dat jaar veroverde ze zilver op dat onderdeel.

Na haar olympische titel van twee jaar geleden wist Wevers de hoge verwachtingen even niet waar te maken. In 2017 miste ze de WK-finale in Montreal en op de EK in Roemenië werd ze vorig jaar teleurstellend vijfde.

Met haar gouden plak zorgde Wevers voor de tweede Nederlandse turnmedaille in Glasgow. Ze maakte ook deel uit van de Nederlandse ploeg die zaterdag verrassend het brons veroverde in de teamfinale.

Wevers, Céline van Gerner, Vera van Pol, Naomi Visser en Tisha Volleman hoefden met 159,563 punten alleen Rusland (goud met 165,195 punten) en Frankrijk (zilver met 161,131 punten) voor zich te dulden.

Volleman naast het podium in sprongfinale

Eerder op zondag wist Volleman in de sprongfinale niet mee te doen om een podiumplek. De Brabantse kwam na scores van 13,933 en 13,666 tot een gemiddelde van 13,799, goed voor de zevende plek.

Volleman bleef daarmee tot haar eigen teleurstelling alleen de Sloveense nummer acht Teja Belak (13,533) voor.

De Hongaarse Boglarka Devai pakte met 14,349 de Europese titel. De Russische Angelina Melnikova en de Roemeense Denisa Golgota legden met respectievelijk 14,233 en 14,166 beslag op het zilver en het brons.

De Duitse Sarah Voss (14,083), de Russische Liliia Akhaimova (14,066) en de Française Coline Devillard (13,933) moesten genoegen nemen met de plaatsen vier tot en met zes.

Later op zondag komt ook Van Gerner nog in actie in een individuele eindstrijd. De 23-jarige Zwolse staat in de finale op vloer.