Herlings wint ook Grand Prix van België en nadert wereldtitel in MXGP

Herlings bleef in zowel de eerste als de tweede manche de Italiaanse regerend wereldkampioen én zijn voornaamste concurrent op de mondiale titel dit seizoen Antonio Cairoli (tweede) voor.

De Fransman Romain Febvre legde in de eerste manche beslag op de derde plaats en de Nederlander Glenn Coldenhoff in de tweede manche.

Herlings maakte met name in de eerste manche de nodige indruk. Hij nam bij de start direct de leiding en stond die in het vervolg niet meer af.

Kwam zelfs ten val

De Brabander had het in de tweede manche een stuk lastiger. Hij kwam in de slotfase zelfs ten val, maar daar kon Cairoli niet van profiteren.

Herlings was dit seizoen al in twaalf van de tot dusver vijftien verreden Grands Prix de beste en nadert daardoor met rasse schreden zijn eerste wereldtitel in de MXGP-klasse.

Herlings loopt door zijn zege in België zes punten uit op Cairoli, waardoor zijn voorsprong op zijn grootste rivaal nu 36 punten bedraagt (683 om 647).

Er staan deze jaargang nog vijf Grands Prix op het programma, waaronder die van Nederland in Assen op 16 september.