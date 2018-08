Dovizioso wint MotoGP-race in Tsjechië, Bendsneyder valt in Moto2

Dovizioso reed vanaf poleposition naar zijn tweede overwinning van het jaar. De Ducati-coureur won ook de eerste Grand Prix van het seizoen in Qatar.

Regerend wereldkampioen Márquez probeerde op zijn Honda van alles om Ducati-coureurs Lorenzo en Dovizioso in de laatste ronde te passeren en wist even op te schuiven naar plek twee, maar Lorenzo pakte die positie al snel weer terug. Dovizioso maakte aan kop geen fout.

Yamaha-coureur Valentino Rossi, die gestart was van de tweede plaats, finishte als vierde. De Italiaan kwam na een sterke start even aan de leiding, maar kon die positie niet lang vasthouden.

"Wat een weekend, dit had ik niet verwacht", jubelde Dovizioso, die in de WK-stand opschoof naar de derde plaats met 113 punten. Hij passeerde de Spanjaard Maverick Viñales, die al in de eerste ronde onderuit ging. "Iedereen worstelde met zijn achterband, maar mijn strategie werkte heel goed. Dit was een perfecte race."

Márquez, die dit jaar al vijf Grands Prix won, gaat met 181 punten nog steeds ruim aan kop in de strijd om de wereldtitel. De Spanjaard heeft met nog negen races te gaan een voorsprong van 49 punten op Rossi.

Bendsneyder onderuit gereden

Bendsneyder had zich in de Moto2 als achttiende gekwalificeerd, zijn beste prestatie tot nu toe. Hij hoopte daarom op het circuit van Brno dan eindelijk zijn eerste punten van dit seizoen te gaan pakken, maar die hoop was snel vervlogen.

Zijn Australische teamgenoot Remy Gardner en de Spanjaard Joan Mir kwamen vlak na de start in een bocht met elkaar in aanraking en schoven onderuit. Ze namen Bendsneyder mee in hun val. De drie coureurs schoven het grind in en moesten de race staken.

"Onvoorstelbaar", zei Bendsneyder. "Helaas is een heel positief weekend verpest door een andere coureur. Maar we blijven hard werken en hopelijk komen de resultaten dan alsnog."

Oliveira pakt winst

Vooraan ging de strijd om de zege tussen de Italiaan Luca Marini, die van poleposition was vertrokken, en Miguel Oliveira. De Portugees wist Marini in de laatste bocht te passeren en pakte de winst.

Francesco Bagnaia kwam als derde over de streep, maar de Italiaan moest de leiding in de WK-stand afstaan aan Oliveira. De Spanjaard Alex Márquez, die ook meedoet in de strijd om de wereldtitel, ging onderuit terwijl hij op de derde plek lag.

Oliveira gaat nu aan kop in het WK-klassement met 166 punten, twee meer dan Bagnaia. Márquez bleef op 113 punten staan.

In de Moto3 ging de winst naar Fabio Di Giannantonio. De negentienjarige Italiaan vierde zijn eerste zege in het WK.