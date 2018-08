EK-goud Keijser en Paulis in lichte dubbeltwee, Holland Acht pakt zilver

De 21-jarige Keijser en de vier jaar oudere Paulis namen halverwege de race over de roeibaan in Glasgow de leiding. Ze hielden hun voorsprong vast tot aan de finish.

Weronika Deresz en Joanna Dorociak uit Polen pakten het zilver. Het brons ging naar het Zwitserse duo Patricia Merz en Frederique Rol.

Paulis pakte twee jaar geleden olympisch goud met Maaike Head in de boot. Het leverde de twee roeisters eind 2016 de titel Sportploeg van het Jaar op. Head stopte daarna met roeien omdat ze de voorkeur gaf aan de opleiding chirurgie. Paulis kreeg daarna toptalent Keijser naast zich in de boot.

"We mogen hier heel trots op zijn in ons eerste seizoen samen", zei de 25-jarige Paulis over de Europese titel met Keijser. "Heel bijzonder. We vechten allebei als leeuwen en daarin hebben we elkaar gevonden."

Holland Acht verslagen door Duitsland

In de finale van de mannen acht, het laatste onderdeel van deze EK roeien, begon Nederland sterk. Aanvankelijk werd titelverdediger Duitsland voorgebleven.

Simon van Dorp, Diederik van Engelenburg, Lex van den Herik, Maarten Hurkmans, Ruben Knab, Freek Robbers, Boudewijn Röell, Mechiel Versluis en Vincent van der Want moesten de concurrent gaandeweg de race echter toch laten gaan.

In de slotfase moest de Holland Acht alles op alles zetten om Roemenië voor te blijven in de strijd om het zilver en dat lukte. Op de EK van vorig jaar pakte Nederland brons, net als op de Olympische Spelen van 2016. Op het WK van vorig jaar viel de ploeg buiten de medailles.

Eén keer goud voor Nederland

Keijser en Paulis zorgen voor het enige Nederlandse roeigoud in Glasgow. Eerder pakten de vrouwendubbeltwee (Roos de Jong en Lisa Scheenaard) en de vrouwentwee-zonder (Laila Youssifou en Elsbeth Beeres) net als de Holland Acht zilver.

Daarnaast was er brons voor de lichte mannendubbelvier, de vrouwendubbelvier en de vrouwen acht.