Van Gerwen verslaat Van Barneveld en wint voor het eerst Auckland Masters

Van Gerwen maakte in de Nieuw-Zeelandse stad weer indruk, nadat hij onlangs op het World Matchplay al in de eerste ronde was uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan.

De 29-jarige Brabander liep in de eindstrijd snel uit naar een 3-0-voorsprong in legs. Van Barneveld slaagde er daarna in zijn eigen leg te winnen, maar verloor vervolgens weer drie legs op rij.

Van Gerwen liet Van Barneveld nog wel terugkomen tot 6-4, maar gaf daarna weer gas door onder meer 156 uit te gooien. Hij volgt de Australiër Kyle Anderson op als winnaar in Auckland.

Eerder op de dag bereikte Van Gerwen de eindstrijd door de Schot Peter Wright met 10-3 te verslaan. Van Barneveld was bij de laatste vier te sterk voor de Australiër Simon Whitlock: 10-5.

Nog twee World Series-toernooien

Het toernooi in Auckland maakt onderdeel uit van de World Series. De komende maanden volgen nog twee World Series-toernooien (Melbourne en Brisbane), waarna in november in Wenen de World Series Finals wordt afgewerkt.

Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers die zich via een kwalificatietoernooi kunnen plaatsen.

Van Gerwen schreef de World Series Finals de afgelopen drie jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens de Schot Peter Wright (2015 en 2016) en diens landgenoot Gary Anderson (2017) te kloppen.