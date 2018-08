Kromowidjojo extra blij met brons op 50 vrij vanwege kritiek na estafette

"Ik ben altijd blij met een medaille, maar met name door de manier waarop ik de finale inging", jubelde Kromowidjojo na de finale bij de NOS. "Gisteren kreeg ik nogal wat pittige vragen van de media over mijn vorm, maar ik ben gewoon rustig gebleven en ik heb me gefocust op de finale."

De titelverdedigster op de 50 vrij doelde daarmee op de manier waarop ze is omgegaan met de kritiek na het mislopen van de Europese titel op de 4x100 vrij. Met Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Kim Busch greep ze vrijdag net naast het goud.

"Het is niet dat ik huilend met een schuldgevoel in bed lig", lichtte Kromowidjojo toe. "We hebben het alle vier goed gedaan, maar ik denk dat ik zelf beter had moeten zwemmen. Het heeft wel geholpen om nu een stapje extra te zetten."

'Sjöström en Blume van wereldklasse'

In de finale kwam de drievoudig olympisch kampioene in de finale tot een tijd van 24,21 seconden. Daarmee was ze een stuk sneller dan vrijdag in de halve eindstrijd, waarin ze 24,58 liet noteren.

"Ik ben er heel blij mee dat ik weer heb laten zien dat ik in de finale weer mijn beste prestatie heb kunnen neerzetten", liet ze weten. "Ik had nog wat dingetjes om te verbeteren en dat is gelukt."

Kromowidjojo gaf wel flink toe op de Zweedse Sarah Sjöström (23,74) en de Deense Pernille Blume (23,75), maar ze heeft daar op dit moment vrede mee.

"Ik ben er al blij mee om met hen op het podium te staan", glunderde ze. "Die meiden zijn echt van wereldklasse en die tijden zijn echt ontzettend goed. Zij zijn momenteel de nummer één en twee van de wereld, dus dat zegt genoeg over deze medaille."