Baanwielrenner Büchli geniet van EK-goud op 'zwaarste onderdeel'

"Deze titel heeft heel veel waarde. Voorheen won ik eigenlijk vooral de tactische onderdelen, nu het zwaarste onderdeel dat er is", aldus een dolblije en uitgeputte Büchli tegen de NOS.

"De laatste keer dat ik dit onderdeel reed, was in 2014. Ik ben hier altijd een beetje bang voor, omdat het zo zwaar is en eigenlijk te lang is voor sprinters."

Voor de 25-jarige Büchli, die in Glasgow alleen meedeed op de kilometer tijdrit, is het de eerste Europese titel in zijn loopbaan. Hij pakte al weleens EK-zilver op de keirin (2014) en brons met de teamsprinters (2017).

Daarnaast zorgde hij al voor het derde goud op de baan voor Nederland. Kirsten Wild veroverde vrijdag de Europese titel op het onderdeel scratch en even later reden ook de teamsprinters naar het goud.

Büchli dankt zege aan 'enorme stappen'

Zijn verrassende gouden plak op de EK in Schotland is volgens Büchli, die samen met de Duitser Joachim Eilers (zilver) en landgenoot Sam Ligtlee (brons) op het podium stond, een gevolg van veel arbeid.

"Ik ging volle bak, maar dat doe je eigenlijk niet voor je lol. Ik weet niet waar dit opeens vandaan komt. Het laatste jaar heb ik enorme stappen gezet", aldus de geboren Haarlemmer.

De EK baanwielrennen duren nog tot en met dinsdag.