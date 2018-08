Hockeysters kloppen Australië na shoot-outs en bereiken finale WK

Kelly Jonker opende enkele minuten voor rust de score voor Oranje. In de slotfase bracht Georgina Morgan Australië op gelijke hoogte, waarna Nederland in de shoot-outs alsnog aan het langste eind trok: 3-1.

De formatie van Annan speelt zondag in de eindstrijd tegen Ierland. In de andere halve finale waren de Ieren eerder op zaterdag na shoot-outs te sterk voor Spanje nadat ook dat duel in 1-1 eindigde.

De wedstrijd tussen Nederland en Australië was een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden. Destijds won Oranje in Den Haag met 2-0 van de 'Hockeyroos'.

Eerste serieuze test voor Oranje

Het is de zesde keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale halen. Oranje werd in totaal tien keer wereldkampioen en bereikte op de tot dusver zeventien gehouden WK's alleen in 1975, 1976 en 1994 niet de eindstrijd.

De regerend wereldkampioen werd tegen Australië voor het eerst op dit WK serieus getest. In de groepsfase boekte het klinkende overwinningen op Zuid-Korea (7-1), China (7-0) en Italië (12-1), waarna in de kwartfinales Engeland met 2-0 werd verslagen.

Australië begon fel aan de wedstrijd en was dicht bij de openingstreffer toen een inzet van Jodie Kenny via keeper Anne Veenendaal op de lat belandde. Nederland werd sterker naarmate de wedstrijd vorderde en dat leverde zeven minuten voor rust de 1-0 op.

Jonker opent score voor Oranje

Na een mooie aanval over de rechterflank vond Jonker het doel. Frédérique Matla, Lidewij Welten en Carlien Dirkse van den Heuvel kregen nog voor rust kansen om de voorsprong te vergroten, maar keeper Rachael Lynch hield Australië op de been.

Ook in de tweede helft stichtte Oranje het meeste gevaar, maar stond Lynch telkens in de weg. Aan de andere kant hoefde Josine Koning, die na rust het doel verdedigde, alleen in actie te komen bij een inzet van Stephanie Kershaw.

Nederland leek op de overwinning af te stevenen, maar zes minuten voor tijd kwam Australië toch nog langszij uit een strafcorner van Morgan. In de shoot-outs misten Dirkse van den Heuvel en Margot van Geffen namens Oranje, terwijl Kristina Bates als enige raak schoot bij de 'Hockeyroos'.