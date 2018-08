Sanne Wevers dolblij met brons turnsters na 'engste moment uit carrière'

"Dit is echt supergaaf en ik denk de mooiste finale die we ooit hebben geturnd", aldus een opgetogen Wevers, die twee jaar geleden olympisch goud op balk pakte, tegen de NOS.

"Natuurlijk kwamen we hier met een heel goed voorgevoel en we wisten wel een beetje wat er mogelijk was, maar we hebben het niet durven uitspreken."

De 25-jarige Wevers kwam als allerlaatste in actie op brug, traditiegetrouw een goed onderdeel voor Nederland. Ze noteerde met een goede oefening een score van 13,733, waarmee het brons binnen was.

"Ik zei al tegen mijn teamgenootjes: de olympische finale was er niets bij", aldus Wevers over de druk die ze voelde. "Dit was denk ik het engste moment uit mijn carrière; om daar te staan voor het team en ervoor te zorgen dat je je 'doodvecht'."

Ook teamgenoten in extase

Behalve Wevers waren ook teamgenoten Céline van Gerner, Vera van Pol, Naomi Visser en Tisha Volleman uiteraard door het dolle heen met de eerste Nederlandse teammedaille sinds 2002.

"Natuurlijk was het superspannend op balk en was het balen dat ik viel, maar gelukkig hebben we ons goed herpakt op de overige toestellen", aldus Van Pol. Volleman: "Dit is onwerkelijk. Het is heel mooi dat we dit met zijn allen kunnen delen. Glasgow was door ons succes in 2015 al heel mooi, maar nu kan het echt niet meer stuk."

Visser kende met brons een succesvol debuut. "Natuurlijk was het even omschakelen, want eigenlijk zou ik niet eens aan dit EK meedoen. Het was supergaaf om er toch te mogen staan", zei ze.

Van Gerner was net als Wevers heel gespannen voor het afsluitende onderdeel brug. "Ik ben normaal gesproken niet zo zenuwachtig voor brug, maar dit keer was ik zó zenuwachtig. We wisten allemaal dat we moesten hitten en gelukkig lukte dat."

Zondag komen behalve Wevers, die in de balkfinale staat, ook Volleman en Van Gerner nog uit in een toestelfinale. Volleman komt in actie op sprong en Van Gerner strijdt op vloer om de prijzen.