Kromowidjojo verovert EK-brons op 50 meter vrij, Sjöström wint

Kromowidjojo tikte aan in 24,21 seconden en hoefde met die tijd alleen de Zweedse Sarah Sjöström (goud) en de Deense Pernille Blume (zilver) voor zich te dulden. Van Vliet eindigde als zesde in 25,11.

Regerend olympisch kampioen Blume zwom in de halve finales nog een snellere tijd dan Sjöström, maar tikte in de eindstrijd net iets later aan dan de houdster van het wereldrecord (23,74 om 23,75).

Twee jaar geleden in Londen pakte Kromowidjojo nog het goud op de 50 vrij. Dat was voor de 27-jarige Groningse haar eerste individuele gouden medaille op een EK langebaan.

Kromowidjojo had in aanloop naar de EK in Glasgow al de verwachting uitgesproken dat het vanwege de moordende concurrentie op de kortste afstanden moeilijk zou worden om een medaille te pakken.

Voor Kromowidjojo is het brons op de 50 vrij haar tweede medaille in Glasgow. De drievoudig olympisch kampioen pakte vrijdag met de estafettezwemsters al het zilver op de 4x100 meter vrije slag.

Kamminga kan niet stunten op 100 meter schoolslag

Arno Kamminga eindigde eerder op zaterdag als zevende op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Nederlander tikte aan in 59,59 en kwam met die tijd niet in de buurt van het podium.

Adam Peaty was verreweg de snelste in de finale en prolongeerde de Europese titel door zijn eigen wereldrecord scherper te stellen (57,00).

Het oude record van de 23-jarige Brit stond op 57,13. Peaty zwom die toptijd tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar hij vanzelfsprekend ook het goud veroverde. De Brit James Wilby (zilver in 58,54) en de Rus Anton Chupkov (brons in 58,96) completeerden het podium in Glasgow.

Kamminga, die vrijdag in de series en de halve eindstijd sneller was dan in de finale, scherpte eind juni nog het Nederlands record op de 100 meter schoolslag aan. Twee maanden eerder had hij ook al de nationale toptijd op de 200 meter schoolslag verbeterd.

Gemengde estafetteploeg grijpt naast medaille

De gemengde estafetteploeg slaagde er niet in een medaille te pakken op de 4x200 meter vrij. Kyle Stolk, Stan Pijnenburg, Femke Heemskerk en Robin Neumann klokten in de finale de zesde tijd (7.32,39).

Duitsland was vier seconden sneller dan de Nederlandse zwemmers en pakte het goud. Het zilver ging naar Rusland (7.29,37) en Groot-Brittannië verzekerde zich van het brons met een tijd van 7.29,72.

Kira Toussaint mag zich opmaken voor de finale van de 50 meter rugslag. Ze klokte in haar halve finale een tijd van 27,92 en dat was goed genoeg voor een plek in de eindstrijd, die zondagavond op het programma staat.

Maaike de Waard redde het niet. De 21-jarige Nederlandse tikte aan in 28,09 en dat was overall goed voor de elfde tijd.

Stolk en Korstanje niet naar finale

Op de 100 meter vrij slaagden Kyle Stolk en Nyls Korstanje er niet in de finale te bereiken. De twee Nederlanders eindigden in hun halve finale als achtste en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Korstanje tikte aan in 49,23 en Stolk deed het even later in zijn heat met 49,22 net iets beter dan zijn landgenoot.

Stolk doet later dit toernooi ook nog mee op de 200 meter vrije slag. Korstanje zwemt in Glasgow nog de 50 meter vrij en de 50 meter vlinderslag.