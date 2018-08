Baanwielrenner Büchli verovert EK-goud op tijdrit, brons voor Sam Ligtlee

Büchli noteerde een tijd van 1.00,134 en hield daarmee de Duitser Joachim Eilers (1.00,361) net achter zich. Het Nederlandse succes was compleet met de bronzen plak voor Ligtlee (1.00,905).

Voor Büchli, die in Glasgow alleen meedoet op de kilometer tijdrit, is het pas de eerste Europese titel in zijn loopbaan. De geboren Haarlemmer pakte al wel eens EK-zilver op de keirin (2014) en brons met de teamsprinters (2017).

Büchli zorgde al voor het derde goud op de baan voor Nederland. Kirsten Wild veroverde vrijdag de Europese titel op het onderdeel scratch en even later reden ook de teamsprinters naar het goud.

Later op zaterdag kan Wild haar tweede medaille veroveren in Glasgow. De 35-jarige Zwolse komt in actie in de finale van de puntenkoers.

Sprint

Op het onderdeel sprint bij de vrouwen bereikte Shanne Braspennincx de kwartfinales. De 27-jarige Nederlander was in de achtste finales in een rechtstreeks duel duidelijk te sterk voor de Spaanse Tania Calvo.

Hetty van de Wouw kon het voorbeeld van Braspennincx even later niet volgen. De twintigjarige Brabantse verloor haar achtste finale van Lyubov Basova uit Oekraïne.

Braspennincx neemt het later op zaterdagavond in haar kwartfinale op tegen de Russische Anastasia Voinova.