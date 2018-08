Turnsters stunten met bronzen EK-medaille in teamfinale

Sanne Wevers, Céline van Gerner, Vera van Pol, Tisha Volleman en Naomi Visser hoefden met 159,563 punten alleen Rusland (goud met 165,195 punten) en Frankrijk (zilver met 161,131 punten) voor zich te dulden.

De laatste keer dat Nederland als land een EK-medaille veroverde was in 2002. Bondscoach Gerben Wiersma had aanvankelijk het bereiken van de finale ten doel gesteld voor de EK in Glasgow.

De Nederlandse vrouwen begonnen op balk, waar Wevers tot een acceptabele 13,700 kwam. Daarmee deed de olympisch kampioene het beter dan in de kwalificaties, waar ze een score van 13,366 noteerde.

Van Gerner kwam tot 12,800, Van Pol stelde teleur: 11,366. Op vloer volgden drie oefeningen zonder fouten van zowel Van Pol (12,900), Volleman (13,200) als Van Gerner (13,100).

Nederland traditiegetrouw goed op brug

Ook op sprong met Volleman (14,266), Van Pol (14,066) en Visser (13,766) ging het goed. Het kwam aan op brug, traditiegetrouw een goed onderdeel voor Nederland. Van Gerner opende met 13,733, Van Pol kwam tot 12,933 en Wevers deed er nog een 13,733 bovenop.

Zondag komen behalve Wevers, die in de balkfinale staat, ook Volleman en Van Gerner nog uit in een toestelfinale. Volleman komt in actie op sprong en Van Gerner strijdt op vloer om de prijzen.