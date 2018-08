Stolk, Korstanje, Toussaint en De Waard naar halve finales bij EK zwemmen

De negentienjarige Korstanje tikte in de achtste heat als zesde aan, in een tijd van 49,20 seconden. Daarmee was hij goed voor de vijftiende tijd overall en behoorde hij tot de snelste zestien die zich zaterdagavond voor de halve finales mogen melden.

In dezelfde heat werd Stolk met 49,27 zevende. Hoewel hij na alle series zeventiende stond, kwalificeerde hij zich toch voor de halve finales. De 22-jarige geboren Zuid-Afrikaan profiteerde van de reglementen die voorschrijven dat er slechts twee per land door mogen.

De Rus Vladimir Morozov, vijfde overall (48,75), had op zijn beurt juist de pech dat zijn landgenoten Vladislav Grinev (48,38) en Danila Izotov (48,57) de eerste en tweede tijd in de series noteerden.

Stan Pijnenburg strandde met de twintigste tijd (49,36) in de series. Jesse Puts, die net als Korstanje en Stolk in de achtste heat in actie had moeten komen, besloot niet van start te gaan. De Utrechter kroonde zich twee jaar geleden nog verrassend tot wereldkampioen op de 50 meter kortebaan.

Toussaint en De Waard verder, Vermeulen slachtoffer

Ook op de 50 meter rugslag voor vrouwen wisten de Nederlanders met het maximale aantal tot de halve finales door te dringen. Toussaint en De Waard plaatsten zich overtuigend, waardoor Tessa Vermeulen geen aanspraak meer maakte op een ticket voor de laatste zestien.

De 24-jarige Toussaint tikte in de vijfde heat als derde aan en mocht met de achtste tijd (28,04) door. De Waard werd met 28,30 vierde in de vierde serie en dat leverde haar de elfde tijd overall op.

Vermeulen was slechts een fractie langzamer (28,35) en behoorde op basis van haar tijd tot de zestien snelste zwemsters, maar was het slachtoffer van de regels.

Gemengde estafetteploeg naar finale

De gemengde estafetteploeg plaatste zich voor de finale op de 4x200 meter vrij. Dion Dreesens, Maarten Brzoskowski, Marjolein Delno en Robin Neumann klokten in hun heat een tijd van 7.39,30, de vijfde tijd overall.

Rusland noteerde verreweg de snelste tijd in de halve finale: 7.33,16. Later op zaterdagavond staat de eindstrijd op het programma (rond 19.30 uur).

Schouten uitgeschakeld op 100 meter schoolslag

Op de 100 meter schoolslag bij de vrouwen is Tes Schouten er niet in geslaagd de halve finales te bereiken. Het pas zeventienjarige talent zwom naar de achttiende tijd in de series (1.08.56) en dat was niet genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Nederland opende de EK in Glasgow vrijdag direct met een medaille. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Kim Busch eisten het zilver op de 4x100 meter vrije slag op, twaalf honderdsten van een seconde achter Frankrijk.