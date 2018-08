Omstreden McGregor keert in oktober na twee jaar terug als kooivechter

Het gevecht tussen de omstreden Ier en de Rus, waarin de wereldtitel in het lichtgewicht op het spel staat, vormt het hoogtepunt van UFC 229 in de T-Mobile Arena.

Voor de dertigjarige McGregor betekent het zijn rentree in de kooi. Zijn laatste gevecht in de UFC dateert van november 2016, toen hij in New York de kampioensgordel overnam van Eddie Alvarez.

Een kans om die te verdedigen kreeg hij echter nooit en in april van dit jaar werd de wereldtitel in het lichtgewicht als gevolg van inactiviteit van hem afgepakt, waarna Nurmagomedov de vacante kampioensgordel veroverde door Al Iaquinta te verslaan bij UFC 223.

Begin oktober krijgt McGregor dus de kans om die te heroveren op zijn Russische rivaal, die tot dusver al zijn 26 gevechten winnend af wist te sluiten. De Ier staat zelf op 21 overwinning en 3 nederlagen.

UFC-voorzitter is blij met de langverwachte clash

UFC-voorzitter Dana White is blij dat de ontmoeting die al een tijdje in de lucht hing er nu dan ook eindelijk echt van gaat komen. "Dit wordt voor beiden een ontzettend belangrijk gevecht."

"Voor de nog ongeslagen Khabib zou het een enorme mijlpaal zijn om Conor te verslaan. En Conor maakt natuurlijk zijn rentree na twee jaar afwezigheid. Het is misschien gek om te zeggen, aangezien hij zo populair is, maar in mijn ogen is hij een van de meest onderschatte UFC-vechters."

'The Notorious' in de ring en in de problemen

McGregor heeft sinds zijn laatste optreden in de kooi echter niet stilgezeten. Een jaar geleden maakte de Ier zijn debuut als bokser, waarbij hij niet opgewassen bleek tegen de 41-jarige Amerikaan Floyd 'Money' Mayweather.

Verder liet de flamboyante Ier zich vooral buiten de ring als kooi gelden. Zo ging hij begin april zijn boekje te buiten bij een persevenement van de UFC in New York door een steekwagen door het raam van een touringcar te gooien en een prullenbak te vernielen.

'The Notorious' gaf zichzelf niet veel later aan bij een politiebureau in Brooklyn. Een dag later verscheen hij voor een rechtbank in New York en betaalde hij 40.000 euro om op borgtocht vrijgelaten te worden. Vorige week bekende McGregor alsnog schuld, waardoor hij een gevangenisstraf en een strafblad ontloopt. Hij moet wel de schade vergoeden, een taakstraf uitvoeren en een verplichte cursus woedebeheersing volgen.

Bij het incident in Barclays Center, waar die week UFC 223 zou plaatsvinden, verwondde McGregor enkele collega-kooivechters, onder wie Michael Chiesa en Ray Borg. Nurmagomedov zat ook in de bus die door de Ier belaagd werd.