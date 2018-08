Bondscoach teamsprinters ziet Europese titel als eerste stap naar Spelen

"We wisten niet precies waar we stonden, want dit is het begin van het seizoen. Het is sowieso lekker om meteen een resultaat neer te zetten, maar voor ons is dit ook de eerste stap richting de Olympische Spelen van Tokio", zei Huck vrijdag.

De bondscoach zag Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg overtuigend het goud pakken door Frankrijk in de EK-finale af te troeven (42,888 om 43,693).

Ook Nils van 't Hoenderdaal mocht een medaille ophalen, want hij was de starter in de eerste ronde. Huck gaf in de finale de voorkeur aan Van den Berg, omdat hij in de kwalificatie sneller was.

Verwachtingen waargemaakt

Hoogland is vooral opgelucht dat de teamsprinters de verwachtingen hebben waargemaakt in Glasgow. Begin dit jaar op de WK in Apeldoorn veroverde Nederland ook al goud op dit onderdeel.

"We hadden natuurlijk met de regenboogstrepen wat te bewijzen, maar het komt voor mij ook wel als een verrassing dat het zo goed ging", aldus Hoogland. "Het was eigenlijk de hele dag door knallen en dat hebben we goed gedaan."

Bij de EK verzamelden de teamsprinters al de eerste punten in de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020. Hoogland hoopt dat hij en zijn teamgenoten een ticket voor Tokio zo snel mogelijk veiligstellen.

"Het is natuurlijk lekker als je dat een beetje snel voor elkaar hebt. Dan kunnen we bijvoorbeeld een of twee wereldbekers laten schieten."