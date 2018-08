Trots overheerst bij zwemsters na EK-zilver op 4x100 meter vrij

Het viertal klokte in de finale een tijd van 3.34,77 en dat was niet genoeg om de Europese titel op het estafettenummer te prolongeren. Frankrijk tikte net iets eerder aan en pakte het goud.

"Frankrijk was op papier sneller, maar ik had wel het idee dat het echt een flinke battle was", zei Kromowidjojo in gesprek met de NOS. "We gingen voor goud, dus het is wel heel jammer dat we verloren hebben."

Heemskerk vindt dat de estafettezwemsters vooral trots mogen zijn, ook al werd Nederland al acht keer eerder Europees kampioen op dit nummer.

"Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Frankrijk nog iets beter zou zijn en niet dat het nog zo spannend zou worden. We hebben het gewoon hartstikke goed gedaan."

'Ik vond deze ervaring wel heel erg gaaf'

Bij Toussaint was er geen sprake van enige teleurstelling na het behalen van zilver. Voor de 24-jarige zwemster is het haar eerste medaille op een EK langebaan en dus was ze vooral erg tevreden.

"Ik snap de teleurstelling bij de anderen, maar ik ben eigenlijk heel erg blij met zilver. Voor mij is dit de eerste keer. We hebben alles gegeven en dan is dit het resultaat, daar kunnen we trots op zijn", zei een dolgelukkige Toussaint, die in de slotfase nog goede hoop had op het goud.

"We stonden te blèren als gekken om Ranomi naar de kant te schreeuwen. Natuurlijk ben je dan teleurgesteld als ze niet als eerste aantikt, maar ik vond deze ervaring wel heel erg gaaf."

Ook de rest van de ploeg hield het in de slotfase niet meer, constateerde Busch. "We werden helemaal gek toen het nog zo spannend werd, maar ik ben blij met zilver. Het is heel mooi dat we een medaille hebben gepakt."