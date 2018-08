Estafettezwemsters grijpen net naast Europese titel op 4x100 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Kim Busch klokten een tijd van 3.34,77 en waren daarmee iets langzamer dan Frankrijk, dat met 3.34,65 de Europese titel veroverde. Het podium werd gecompleteerd door Denemarken.

Twee jaar geleden bij de EK langebaan in Londen pakte Nederland nog het goud. De estafettevrouwen grepen dit keer weliswaar naast de Europese titel, maar zorgden met zilver wel voor de eerste Nederlandse zwemmedaille op de EK in Glasgow.

De mannen slaagden er even later niet in het podium te behalen op de 4x100 meter vrij. Kyle Stolk, Nyls Korstanje, Jesse Puts en Stan Pijnenburg eindigden met een tijd van 3.14,60 als zesde.

Met die tijd kwam het viertal wel in de buurt van het Nederlands record dat stamt uit 2004 (3.14,36). De zege in Glasgow ging naar Rusland, Italië pakte het zilver en Polen het brons.

Kromowidjojo en Van Vliet verder op 50 vrij

Eerder op vrijdagavond plaatste Kromowidjojo zich net als Tamara van Vliet voor de finale op de 50 meter vrije slag.

Kromowidjojo tikte in haar serie als derde aan in 24,58 en dat was genoeg voor een plek in de eindstrijd. De Groningse moest haar meerdere erkennen in de Zweedse Sarah Sjöström en de Russische Mariia Kameneva (tweede).

In de eerste halve finale plaatste Van Vliet zich knap voor de eindstrijd door als tweede aan te tikken in 24,70. Alleen olympisch kampioene Pernille Blume was sneller dan de Nederlandse. De Deense klokte met 23,85 ook de snelste tijd in de halve eindstrijd.

De finale op de 50 meter vrije slag wordt zaterdagavond afgewerkt. Twee jaar geleden in Londen pakte Kromowidjojo het goud en veroverde ze voor het eerst in haar loopbaan een individuele titel op een EK langebaan.

Sjöström geldt als de grote favoriete voor het goud in Glasgow. De Zweedse veroverde vorig jaar in Boedapest de wereldtitel op de 50 meter vrij en is wereldrecordhouder op de kortste afstand (langebaan).

Kamminga overtuigend naar finale

Op de 100 meter schoolslag plaatste Arno Kamminga zich overtuigend voor de finale. De Nederlander tikte aan in 59,74 en dat was goed voor de tweede tijd in zijn serie. De Brit James Wilby hield hem achter zich (59,23).

De 22-jarige Kamminga scherpte in juni in Rome nog het Nederlands record aan op dit onderdeel. Zaterdagavond staat de finale van de 100 meter schoolslag op het programma.

Op de 100 meter vlinderslag slaagde Kinge Zandringa er niet in de finale te halen. De Nederlandse tikte aan in 58,64 en noteerde daarmee de zevende tijd. Dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.