Handbalster Broch (27) zet per direct punt achter loopbaan

Broch miste onlangs al de voorbereiding op het nieuwe seizoen met haar club Győri ETO KC. Met de Hongaarse formatie veroverde ze dit jaar de Champions League.

"Het laatste seizoen was fantastisch, maar ik ben fysiek en mentaal uitgeput", zegt Broch vrijdag op de site van Győri ETO KC. "Het was heel moeilijk om deze beslissing te nemen, maar ik heb het gevoel dat ik naar mezelf moet luisteren en naar de mensen om me heen."

Broch maakte deel uit van het Nederlandse handbalteam dat in 2015 knap zilver veroverde op het WK in Denemarken en twee jaar later brons pakte.

Op het EK 2016 eindigde 112-voudig international Broch eveneens op het podium met Oranje, dat zich toen tevreden moest stellen met de tweede plek na een nipte nederlaag tegen Noorwegen.