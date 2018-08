Handbalster Broch (27) zet per direct punt achter loopbaan

Broch miste onlangs al de voorbereiding op het nieuwe seizoen met haar club Gyori ETO KC, waar ze de afgelopen drie jaar voor speelde. Met de Hongaarse formatie won de cirkelspeler onder meer twee keer de Champions League.

"Het laatste seizoen was fantastisch, maar ik ben fysiek en mentaal uitgeput", stelt Broch in een vrijdag verschenen bericht op de site van Gyori ETO KC. De club heeft het contract van de Oranje-international ontbonden.

"Het was heel moeilijk om deze beslissing te nemen. We hebben met de club alle prijzen gewonnen. Ik ben erg trots op de manier waarop we dat hebben gedaan, maar het is heel erg zwaar geweest. Op dit moment heeft mijn lichaam rust nodig. Mijn gezondheid gaat boven alles."

Twee WK-medailles met Oranje

Broch stelt zich dus ook niet meer beschikbaar voor het Nederlandse handbalteam, dat in 2015 op het WK in Denemarken knap zilver veroverde en twee jaar later brons pakte.

Op het EK 2016 eindigde Broch eveneens op het podium met Oranje, dat zich toen tevreden moest stellen met de tweede plek na een nipte nederlaag tegen Noorwegen. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van dat jaar eindigden de Nederlandse handbalsters als vierde.

Broch speelde in totaal 118 wedstrijden voor Oranje en kwam daarin 303 keer tot scoren.