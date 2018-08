Teamsprinters veroveren Europese titel in Glasgow, ook goud voor Wild

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg waren in de finale van de teamsprint een maatje te groot voor Frankrijk, dat bijna een seconde langzamer was (42,888 om 43,693).

Nils van 't Hoenderdaal kwam in de eerste ronde nog in actie voor Nederland, maar Van den Berg kreeg in de finale net als in de kwalificatie de voorkeur.

Begin dit jaar veroverden de teamsprinters ook al goud op de WK in Apeldoorn. Toen zat Matthijs Büchli in de Nederlandse selectie en ontbrak Van den Berg.

De vrouwen grepen naast een medaille op de teamsprint. Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink moesten in de troostfinale hun meerdere erkennen in Duitsland (32,981 om 33,481).

Wild

Wild pakte eerder op vrijdag al goud op het onderdeel scratch. De 35-jarige Zwolse kwam in de finale net iets eerder over de streep dan de Britse Emily Kay en veroverde zo voor het eerst in haar carrière EK-goud op scratch.

In 2015 pakte Wild zilver en een jaar later moest ze genoegen nemen met een bronzen plak. Vorig jaar veroverde Wild in Apeldoorn wel al de wereldtitel op scratch.

De Belgische Jolien D'Hoore moest zich in Glasgow tevredenstellen met het brons. De Slowaakse Alzbeta Baciková ontsnapte halverwege de race aan de grote groep en reed enkele ronden aan kop, maar werd tijdig ingerekend en eindigde als negende.

Wild zorgde met haar gouden plak op scratch voor de eerste Nederlandse medaille op de EK baanwielrennen in Glasgow. Later dit toernooi gaat ze ook nog van start op de onderdelen omnium, puntenkoers en koppelkoers.

Eefting buiten podium

Roy Eefting slaagde er niet in een medaille te veroveren op scratch. De 28-jarige Nederlander eindigde als zesde in de finale. De Oekraïner Roman Gladysh pakte het goud, voor de Fransman Adrien Garel en de Zwitser Tristan Marguet.

Elia Viviani moest genoegen nemen met de vierde plek. De Italiaan van Quick-Step Floors won in mei nog vier etappes in de door Chris Froome gewonnen Giro d'Italia.