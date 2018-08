Baanwielrenster Wild verovert goud op scratch bij EK in Glasgow

De 35-jarige Wild kwam in de finale net iets eerder over de streep dan de Britse Emily Kay en veroverde zo voor het eerst in haar carrière EK-goud op scratch.

In 2015 pakte de Zwolse zilver en een jaar later moest ze genoegen nemen met een bronzen plak. Vorig jaar veroverde Wild in Apeldoorn wel al de wereldtitel op scratch.

De Belgische Jolien D'Hoore moest zich in Glasgow tevredenstellen met het brons. De Slowaakse Alzbeta Baciková ontsnapte halverwege de race aan de grote groep en reed enkele ronden aan kop, maar werd tijdig ingerekend en eindigde als negende.

Wild zorgde met haar gouden plak op scratch voor de eerste Nederlandse medaille op de EK in Glasgow. Later dit toernooi gaat ze ook nog van start op de onderdelen omnium, puntenkoers en koppelkoers.

Teamsprinters eenvoudig naar finale

De teamsprinters plaatsten zich overtuigend voor de A-finale in Schotland. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Nils van 't Hoenderdaal waren op de piste van het Sir Chris Hoy Velodrome sneller dan Wit-Rusland en noteerden met 42,811 ook de snelste tijd.

Later op vrijdag nemen de teamsprinters het in de finale op tegen Frankrijk, dat in de eerste ronde nipt afrekende met Rusland.

De vrouwen zijn veroordeeld tot de strijd om het brons. Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink waren net iets sneller dan Frankrijk (33,121 om 33,160) en nemen het in de troostfinale op tegen Duitsland.