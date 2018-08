117-voudig international De Wijn keert na jaar terug in hockeyselectie

De Wijn is een van de 28 spelers in de voorselectie van bondscoach Max Caldas voor het wereldkampioenschap in India, dat eind november begint.

De achttien hockeyers die begin juli brons veroverden bij de strijd om de Champions Trophy zijn allemaal van de partij. Ook de spelers die gedurende die periode meetrainden, zitten in de selectie.

De ploeg van Caldas traint in augustus en september iedere maandag. Vanaf 24 september heeft Caldas de spelers wekelijks van maandag tot en met woensdagochtend tot zijn beschikking.

Wedstrijden in december

Het WK is van 28 november tot en met 16 december in Bhubaneswar in India. Nederland neemt het in poule D op tegen Maleisië (1 december), Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december).

In 2014 moest Oranje genoegen nemen met zilver na een pijnlijke 6-1-nederlaag tegen Australië in de finale.

De Nederlandse hockeysters zijn op dit moment in Londen al actief op het WK. De ploeg van bondscoach Alyson Annan neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Australië.