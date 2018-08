Kromowidjojo en Van Vliet naar halve eindstrijd 50 vrij, estafetteteams finalist

Titelverdediger Kromowidjojo moest op de 50 vrij in de vijfde van zes heats wel haar meerdere erkennen in Van Vliet: 24,77 om 24,82. Overall betekende dat de vierde en vijfde tijd, goed genoeg voor de halve eindstrijd.

De twintigjarige Kim Busch werd in haar heat weliswaar tweede, maar met haar tijd van 24,92 was ze langzamer dan Van Vliet en Kromowidjojo, waardoor de series haar eindstation betekenden.

Wereldkampioen Sarah Sjöström was ruim de snelste in de series. De Zweedse tikte aan in 24,14. De halve finales staan vrijdag vanaf 18.18 uur op het programma en de finale is zaterdag.

Ook Zandringa en Kamminga verder

Op de 100 meter vlinderslag voor vrouwen was er succes voor Kinge Zandringa, die doordrong tot de halve eindstrijd. Ze werd in haar heat vierde in exact 59 seconden en dat was snel genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Arno Kamminga bereikte de laatste zestien op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Zuid-Hollander was goed voor 59,53, de vijfde tijd. Wereldrecordhouder Adam Peaty uit Groot-Brittannië was een klasse apart: 57,89. Ties Elzerman kwam tot 1.01,69 en bleef daarmee ver verwijderd van de halve finales.

Estafetteteams naar finale op 4x100 vrij

Busch, Kira Toussaint, Femke Heemskerk en Marjolein Delno plaatsten zich op de 4x100 vrij als titelverdediger met een tijd van 3.38,30 als snelste voor de finale. Italië tikte als tweede aan (3.38,64). In de finale zal Kromowidjojo de ploeg versterken.

De Nederlandse mannen (Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Kyle Stolk en Jesse Puts) noteerden in hun halve eindstrijd 3.16,78, waarmee ze als zesde naar de eindstrijd gingen. De Italianen waren in 3.15,29 de snelsten. De estafettefinales staan vrijdag vanaf 19.01 uur op het programma.