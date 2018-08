NOC*NSF-directeur Hendriks wil strengere regels voor schildklierhormoon

Donderdag werd bekend dat schaatsbond KNSB signalen had ontvangen dat schaatsers de hormonen gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Het middel staat niet op de dopinglijst, maar mag niet zonder medisch attest voorgeschreven worden.

"Daarin moeten we nog strenger zijn", zegt Hendriks vrijdag bij de NOS, zonder daarbij concrete maatregelen te noemen.

"Maar in veel gevallen heeft een sporter een arts niet nodig. Er is veel online te krijgen. Dus niet alleen de arts, maar ook een atleet is verantwoordelijk."

De KNSB stuurde alle schaatsers na de Olympische Spelen van februari in Pyeongchang een brief waarin de bond waarschuwt voor het gebruik van schildklierhormonen. In de brief stelde de bond voor een "schone, eerlijke en dus ook dopingvrije sport" te staan.

Ook Hendriks al langer op de hoogte

Net als de KNSB was NOC*NSF-directeur Hendriks al ruim voordat het nieuws donderdag naar buiten kwam op de hoogte van het mogelijke misbruik van schildklierhormonen door Nederlandse sporters.

"Na de Olympische Spelen van Pyeongchang is het bekend geworden. Omwille van privacy niet op naam, maar wel werd duidelijk dat er Nederlandse sporters zijn die het medicijn gebruiken", zegt de voormalige chef de mission. "Ze moesten bij de dopingtest aangeven welke medicijnen ze gebruikten, waarbij de sporters zelf hadden aangegeven dat ze schildklierhormonen innemen."

De Nederlandse Dopingautoriteit dringt er bij het mondiale antidopingbureau WADA al langer op aan om het schildklierhormoon op de verboden lijst te zetten, maar tot dusver zonder succes. Wel stelde het WADA een onderzoek in naar het middel.