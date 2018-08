Sanne Wevers ziet bereiken EK-finale als eerste stap richting oude vorm

"Ik moet dit vooral zien als een eerste stap. Ik moet vertrouwen hebben dat ik weer op de goede weg ben en het weer goed voelt. Dat zich wel weer terugbetaalt", aldus de 26-jarige Wevers tegen de NOS.

In 2015 veroverde Wevers op de balk WK-zilver - eveneens in Glasgow - en twee jaar geleden werd ze bij de Spelen in Rio de Janeiro olympisch kampioen op de balk. Vorig jaar bij de WK in Montreal miste ze de eindstrijd.

Het begin van haar oefening van donderdag verliep wat stroef. "Ik begon niet zo lekker, maar daarna pakte ik het heel goed op en probeerde ik zo min mogelijk te laten liggen", aldus Wevers.

"De druk is hoog door dat podium en die grote arena, al voelt het ook wel lekker om dat aan te gaan. Ik hoopte dat ik het net ietsje beter onder controle zou hebben dan ik het nu had."

Sanne Wevers met de Nederlandse ploeg

Wevers ook in teamfinale met Nederland

Wevers kende een succesvolle dag in Glasgow, want ze bereikte met Tisha Volleman, Céline van Gerner, Vera van Pol en Naomi Visser ook de teamfinale. Nederland staat voor de eerste keer sinds 2010 in finale van de EK.

Bondscoach Gerben Wiersma is daar heel blij mee. "Supergaaf. Ik ben echt heel tevreden met dit resultaat. De top acht had ik wel verwacht, maar niet dat het vijfde zou worden", zegt hij.

"Sanne heeft op balk een oefening waarmee ze kans heeft op een medaille. Ook in de teamfinale ligt het open."

Naast Wevers plaatsten ook Van Gerner en Volleman zich voor een individuele eindstrijd. De 23-jarige Van Gerner bereikte als achtste de finale op vloer en de 18-jarige Volleman kwam tot de zesde score op sprong.