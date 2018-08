Wevers individueel en met Nederlands team naar finale EK turnen

Wevers werd in de kwalificatie op de balk vierde met een score van 13,366. De Oldenzaalse had een stroeve start bij haar oefening, maar herstelde zich. De beste acht turnsters per toestel gaan door naar de finale.

Twee jaar geleden werd Wevers bij de Spelen in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de balk. Vorig jaar miste ze bij de WK in Montreal nog de eindstrijd.

De 26-jarige Wevers veroverde in 2015 op de balk zilver op de WK in Glasgow. Eerder dat jaar pakte ze bij de EK in Montpellier brons op de brug met ongelijke leggers.

Wevers ging met de Nederlandse ploeg, die verder wordt gevormd door Tisha Volleman, Céline van Gerner, Vera van Pol en Naomi Visser, als vijfde door naar de finale. Het is de eerste keer sinds 2010 dat de Nederlandse turnsters de landenfinale van het EK bereiken.

Ook Volleman naar finale

Naast Wevers plaatste ook Volleman zich voor een individuele eindstrijd. De achttienjarige Brabantse kwam met 13,866 punten tot de zesde score op sprong. Vorig jaar miste Volleman op een haar na de WK-finale op dit onderdeel.

De eindstrijd bij de landenwedstrijd wordt zaterdag 4 augustus afgewerkt. Een dag later staan de individuele finales op het programma.

De Nederlandse mannen komen volgende week in actie op de EK. Onder anderen Epke Zonderland strijdt op donderdag 9 augustus om finaleplaatsen.