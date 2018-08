Oud-winnaar Haase vroeg onderuit bij ATP-toernooi van Kitzbühel

De 31-jarige Haase had in de eerste ronde een bye, waardoor het zijn eerste wedstrijd was op het Oostenrijkse gravel. Vorig jaar verloor Haase in Kitzbühel in de eerste ronde van de Colombiaanse qualifier Santiago Giraldo.

Haase (de nummer 38 van de wereld) en Munar (de mondiale nummer 88) stonden nog niet eerder tegenover elkaar. Vorige week verloor Haase bij het toernooi van Gstaad in de eerste ronde.

De Hagenaar won het toernooi van Kitzbühel zowel in 2011 als in 2012. Dat zijn nog altijd zijn enige toernooizeges op ATP-niveau.

Volgende week heeft Haase bij het Masters-toernooi van Toronto veel punten te verdedigen voor de wereldranglijst. Vorig jaar, toen het toernooi in Montréal gehouden werd, reikte hij tot de halve finale. Daarin verloor hij van Roger Federer.

Het Masters-toernooi in Toronto geldt als een belangrijk voorbereidingstoernooi op de US Open, die op 27 augustus begint. De beste prestatie van Haase op het hardcourt in New York is het behalen van de de tweede ronde in 2011 en 2015.