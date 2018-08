Wevers hoopt op EK turnen in Glasgow weg omhoog weer te vinden

"Ik had hier nog een paar kleine timingfoutjes", aldus Wevers dinsdag na de podiumtraining. "Ik moest even wennen, maar daar zijn deze trainingen ook voor. Dus als je dat goed opslaat, komt het ook wel goed."

Wevers keert in Glasgow terug op de plek waar ze drie jaar geleden WK-zilver veroverde op de balk. Alleen de Amerikaanse Simone Biles was destijds beter. Het zilver was voor Wevers de opmaat naar haar gouden olympische medaille een jaar later in Rio de Janeiro.

"Heel bijzonder om hier terug te zijn. Tisha Volleman (in 2015 ook al lid van het Nederlands team, red.) en ik hadden best wat déjà vu's. Heel veel dingen zijn hetzelfde."

Nieuwe kansen

Op de balk, het toestel waarop ze in 2010 al haar eigen element in de boeken turnde, probeert ze zo min mogelijk te denken aan dat eerdere optreden in Glasgow.

"Ik probeer het bewust een beetje af te sluiten. Dit is weer een andere wedstrijd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar natuurlijk neem je het goede gevoel van de vorige keer mee. Het is altijd fijn om ergens terug te komen waar het heel goed is gegaan."

Shock

De EK begint op donderdag. Dan zijn de kwalificaties waarin Wevers zich wil plaatsen voor de toestelfinale en met het Nederlandse team een plek wil afdwingen in de landenfinale. Dat laatste moet gebeuren zonder de afgelopen zaterdag geblesseerd geraakte Eythora Thorsdottir. Wevers: "Het was een shock, maar als team moet de knop weer om."

Turnen is in Glasgow een van de zes sporten waarin om Europese titels wordt gestreden. Ook de Europese kampioenschappen golf, zwemmen, roeien, triatlon en wielrennen vinden de komende anderhalve week in de Schotse stad plaats.