EK-programma 2 augustus: Turnsters en roeiers bijten spits af

Op de openingsdag in Glasgow draait het voor ons land vooral om turnen en roeien. Vrijdag is het de beurt aan de zwemsters en de baanwielrenners, terwijl de EK atletiek in Berlijn maandag pas van start gaat.

Voor de Nederlandse turnsters staan de kwalificaties op het programma. Onder anderen Sanne Wevers, regerend olympisch kampioen op de balk, zit in de Nederlandse selectie van in totaal vijf vrouwen.

De formatie van bondscoach Gerben Wiersma gaat in Schotland voor een plek in de landenfinale. De beste acht teams plaatsen zich voor de eindstrijd, die zaterdag op het programma staat. De mannen komen op 9 augustus pas voor het eerst in actie.

Bij het roeien staan de heats van alle onderdelen op het programma (van 10.30 tot 14.30 uur). Nederland is met veertien ploegen vertegenwoordigd in Schotland.