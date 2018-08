Oranje-international Schoop per direct van Orioles naar Brewers in MLB

De 26-jarige Schoop, die 635 wedstrijden voor de Orioles speelde, is onderdeel van een spelersruil. Drie talenten maken de omgekeerde overstap.

Schoop werd deze week uitgeroepen tot speler van de week in de American League. De geboren Curaçaoënaar kwam in vijf opeenvolgende wedstrijden tot een homerun en evenaarde daarmee het record voor tweede honkmannen.

In totaal sloeg hij dit MLB-seizoen al zeventien homeruns en was hij goed voor veertig binnengeslagen punten.

Met de Orioles gaat het minder goed, want de club staat vijfde en laatste in de American League East. De Milwaukee Brewers staan tweede in de National League Central.

In 2017 werd Schoop geselecteerd voor All-Star Game in de MLB. Hij is slechts een van de zes Nederlanders die ooit een uitnodiging kregen voor de prestigieuze wedstrijd.