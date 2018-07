Geen gevecht tussen Verhoeven en Hari in september in ArenA

De voor Marokko uitkomende Hari laat via het sociale medium weten dat het vermoedelijk aan Verhoeven ligt dat er geen gevecht is. "Zij zijn er niet klaar voor", en "Geen gevecht in september", zijn twee van de hashtags die hij gebruikt.

Verhoeven, wereldkampioen bij bond Glory in het zwaargewicht, betreedt eind september in ieder geval de ring tijdens Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA. Zijn tegenstander is nog onbekend.

Er werd lang gespeculeerd dat er die avond een rematch op het programma stond tegen Hari, maar dat laat nog even op zich wachten. Beide grootheden van het kickboksen troffen elkaar in 2016 voor het laatst. Er kwam toen vroegtijdig een einde aan de partij, door een blessure van Hari.

Afwachten

Verhoeven had openlijk de hoop uitgesproken dat hij zijn rivaal die avond zou treffen. "De mensen willen dat gevecht zien en ik geef de mensen graag wat ze willen. Maar ik weet niet meer dan jullie en dat is op dit moment niet veel. Dus ik blijf afwachten en hoop dat het er snel van komt", zei de Brabander in juni na zijn titelgevecht tegen Mladen Brestovac.

Verhoeven hoopt het in de toekomst ook op te nemen tegen kampioenen uit andere disciplines. Zo gaf hij eerder al aan geïnteresseerd te zijn in een gevecht met MMA-ster Francis Ngannou. "Ik hou mijn oren en ogen open. Ik sta open voor elke mooie cross fight. Ik denk dat het belangrijk is om de vechtsport naar een nog hoger niveau te brengen."

Tijdens Glory 59 is in ieder geval het gevecht tussen weltergewichten Murtel Groenhart en Mohammed Jaraya te zien. Voor Groenhart is het zijn eerste partij sinds hij in januari zijn wereldtitel verloor aan de Armeniër Harut Grigorian.