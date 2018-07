Olympisch kampioene langlaufen Skofterud (38) overleden

Skofterud won met de Noorse ploeg olympisch goud op de estafette in 2010 op de Winterspelen in Vancouver. Ze was tweevoudig wereldkampioen met de Noorse estafetteploeg.

Vrienden van Skofterud zeggen in de Noorse krant VG dat ze zaterdagavond naar een concert is geweest. Om 20.00 uur plaatste ze op Instagram nog een 'stroy' van het festival.

Skofterud wilde volgens de vrienden 's avonds in het donker terugkeren naar het eiland Tromöya. Het weer was op dat moment erg slecht.

Om 01.00 uur 's nachts werd ze door haar vriendin als vermist opgegeven bij de politie. Tien uur later werd haar levenloze lichaam en de jetski aangetroffen op het eiland. Er is een onderzoek ingelast naar de doodsoorzaak.

Björgen

Haar voormalig teamgenoot Marit Björgen, met acht gouden langlaufmedailles de succesvolste olympische sporter ooit, reageert diep bedroefd op het nieuws.

"Dit is voor mij een schok en een onbevattelijke tragedie. Ik kende Vibeke als de warmste, liefste en vrolijkste vrouw ter wereld. Ze was een en al levensvreugde", zegt Björgen in VG.

Skofterud nam ook deel aan de Spelen van 2002 in Salt Lake City. Ze beëindigde in 2013 haar sportloopbaan.