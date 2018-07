Anderson verzekert zich in thriller van eindzege World Matchplay Darts

Anderson, de nummer vier van de wereld, kwam tegen mondiale nummer zes in een hoogstaande partij met 7-9 achter, maar won zes van de daaropvolgende zeven legs.

Daarmee leek hij de basis voor de zege te leggen, maar in de slotfase kwam Suljovic sterk terug. Na 'verlenging', waarbij met twee legs verschil moest worden gewonnen, bleek Anderson alsnog de sterkste.

Het is de eerste keer dat Anderson de World Matchplay op zijn naam schrijft. De Schot, die in de halve finale te sterk was voor Jeffrey de Zwaan, is de opvolger van de na vorig jaar gestopte legende Phil Taylor.

Taylor won het prestigieuze toernooi liefst zestien keer. In 2015 en 2016 was de eindzege voor Michael van Gerwen, maar de nummer één van de wereld verloor in de huidige editie al in de eerste ronde van landgenoot De Zwaan.

De Zwaan was de enige Nederlander die bij de 25e editie van het toernooi voorbij de tweede ronde wist te komen. Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen werden net als Van Gerwen direct uitgeschakeld, terwijl Raymond van Barneveld een ronde later sneuvelde.