De Zwaan ondanks nederlaag tegen Anderson trots op eigen prestatie

"Natuurlijk ben ik trots op hoe ik dit toernooi heb gespeeld", aldus De Zwaan na afloop van de wedstrijd tegenover RTL7. "Het is jammer dat ik van Gary Anderson verlies, maar hij stond ook wel onwijs goed te gooien."

Het duel met Anderson ging lange tijd gelijk op, totdat de Schot Anderson uitliep naar een voorsprong van 14-9.

"Ik kreeg m'n eerste pijl gewoon niet goed. Het voelde totaal niet lekker. Ik gooide wel honderd gemiddeld, maar het was te veel werken, denk ik", zei de 22-jarige Zuid-Hollander.

De Zwaan miste halverwege de wedstrijd veel kansen op de dubbels. "Toen ik die pijlen miste en Gary er zo vandoor zag gaan, dacht ik: daar heb ik het echt laten liggen. Het is jammer. Ik heb in principe gewoon een goed toernooi gespeeld. Ik ben tevreden met de gedeelde derde plek."

Doorbraak

De 22-jarige De Zwaan beleefde op het toernooi in Blackpool zijn internationale doorbraak. De nummer 68 van de wereld won in de eerste ronde van Michael van Gerwen en was vervolgens Adrian Lewis en Dave Chisnall de baas.

"Deze week is erg goed geweest voor mijn zelfvertrouwen. Hier kan ik op bouwen in de toekomst. Ik hoop dat de andere darters nu nog wat meer respect voor me hebben en iets banger zijn."

De Zwaan was de enige Nederlander die bij de 25e editie van het toernooi voorbij de tweede ronde wist te komen. Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen werden net als Van Gerwen al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl Raymond van Barneveld een ronde later sneuvelde.

Anderson speelt zondag in de finale tegen Mensur Suljovic. De Oostenrijker was eerder op zaterdag met 17-13 te sterk voor de Schot Peter Wright.