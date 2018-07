Anderson houdt De Zwaan uit finale World Matchplay Darts

De 22-jarige De Zwaan beleefde op het toernooi in Blackpool zijn internationale doorbraak. De nummer 68 van de wereld won in de eerste ronde van Michael van Gerwen en was vervolgens Adrian Lewis en Dave Chisnall de baas.

Ook tegen Anderson, de nummer vier van de PDC Order of Merit, was De Zwaan aanvankelijk goed op dreef. Hij knokte zich in de beginfase terug van een 3-5-achterstand naar een 6-5-voorsprong.

Bij 'The Flying Scotsman' ging het daarna echter een stuk beter lopen. Hij liep in een mum van tijd uit naar een voorsprong van 14-9.

Ongenaakbaar

De Schot maakte in het vervolg weinig fouten en was in de slotfase op zijn doubles schier ongenaakbaar. De Zwaan mocht op 16-10 nog twee legs pakken, maar Anderson maakte het daarna uit met dubbel vijf.

Anderson speelt zondag in de finale tegen Mensur Suljovic. De Oostenrijker was eerder op zaterdag met 17-13 te sterk voor de Engelsman Peter Wright.

De Zwaan was de enige Nederlander die bij de 25e editie van het toernooi voorbij de tweede ronde wist te komen. Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen werden net als Van Gerwen al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl Raymond van Barneveld een ronde later sneuvelde.