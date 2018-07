Waterpolosters voeren verloren finales aan als sleutel tot EK-succes

"Dit is onze zesde medaille in vier jaar tijd. Alleen geen goud. En nu ook goud", jubelde de "superblije" Havenga na de eerste Europese titel sinds 1993 voor de camera van de NOS. "Ik vind dit niet alleen een kroon op dit jaar, maar ook op de jaren hiervoor."

De waterpolosters verloren tot vrijdag twee EK-finales op rij en moesten zich bij het WK van 2015 ook tevredenstellen met het zilver. Ook in de World League lukte het de laatste jaren steeds net niet om beslag te leggen op het goud; derde in 2015 en eerder dit jaar tweede achter de Verenigde Staten.

Dat het nu wel lukte, zorgde volgens Havenga voor flink wat opluchting bij Oranje. "Dit is natuurlijk superlekker. Het is voor mij, maar ook voor die meiden natuurlijk onwijs fijn. Ik ben er heel blij mee en hoop dat we dit voort kunnen zetten."

Griekenland was vrijdag de tegenstander in de finale. In de groepsfase werd al nipt gewonnen (8-7), maar in de eindstrijd werd het 6-4. "We zijn dit hele toernooi heel dominant geweest en dat wil je in zo'n laatste wedstrijd dan ook", aldus Havenga. "Dan is het superlekker als je het ook winnend afsluit."

Ervaring

Na de ervaringen van de voorgaande toernooien stond er flink wat druk op, erkent Havenga. De euforie was daarom des te groter. "Dat is het denk wel: gewoon het eindelijk winnen van zo'n finale. Er zitten nu ook meiden bij die niet de ervaring van het niet-winnen van een finale hebben, die zijn dus onbevangen", probeerde de bondscoach een verklaring te vinden.

Sabrina van der Sloot, die werd uitgeroepen tot beste speler van het EK, sloot zich bij haar coach aan: "Wat het verschil maakte? Dat is een goede. Ik denk de ervaring van het spelen van zo veel finales. We hadden daarnaast echt de overtuiging en de wil om te winnen."

Ook keeper Laura Aarts denkt dat de ervaring van die verloren finales een rol gespeeld heeft. "Tuurlijk. We hebben daar veel ervaring opgedaan. Daardoor kunnen we er nu beter mee omgaan. We hebben het gewoon geflikt."

Toch was dat niet de grootste kracht van deze selectie, denkt Havenga. "Dat is ons team. Ik denk dat we heel het toernooi lang als team geopereerd hebben. En het woord rust viel. Rust en stabiliteit. Dat is wat er aan de hand was. Ik denk dat de vertaling in het water kwam."

25 jaar

De laatste van de vier eerdere Europese titels voor de Nederlandse vrouwen dateerde alweer van 1993. Havenga was er destijds als supporter bij in Leeds, maar heeft er verder geen boodschap aan dat het zo lang geduurd heeft. "Nee, want dit is een totaal andere tijd en een totaal andere ploeg. Het zijn maar statistieken."

"Maar ik denk wel dat het spel veel sterker is geworden, dus dat het extreem knap is van deze groep om drie finales op rij te spelen en uiteindelijk een keer te winnen. Hier hebben we keihard voor gewerkt dit jaar, maar ook de jaren hiervoor."

Havenga, Van der Sloot en Aarts zijn het erover eens dat dit nog maar het begin is voor Oranje. "De volgende keer is het weer een finale op zich, maar dit neem je wel mee en hier leren we van", aldus de bondscoach. "We zijn onwijs blij en we gaan er een mooi feestje van maken."

Daarna moet de knop echter snel weer om, waarschuwde de 27-jarige Van der Sloot. "Wij gaan gewoon weer door. We willen ons kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daar focussen we ons op."