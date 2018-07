Volleyballer Rauwerdink verkiest zomer met gezin boven WK-deelname

Bondscoach Gido Vermeulen heeft voorlopig vijftien spelers opgeroepen voor het toernooi. De uiteindelijke selectie mag uit veertien spelers bestaan.

Thomas Koelewijn keert terug in de groep, die verder uit dezelfde spelers bestaat die vorige maand meededen aan de Golden European League.

De Nederlandse volleybalmannen doen voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK. Het beste resultaat ooit voor de 'Lange Mannen', die in 1996 olympisch goud veroverden in Atlanta, was de tweede plek in 1994.

De ploeg van Vermeulen is bij het toernooi in Italië en Bulgarije ingedeeld in een poule met olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China.

Het WK duurt van 10 tot en met 30 september.