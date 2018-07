Waterpolosters voor het eerst in 25 jaar Europees kampioen

Het is de vijfde keer in de historie dat de Nederlandse waterpolosters zich Europees kampioen mogen noemen. In 1985, 1987, 1989 en 1993 ging de titel ook al naar Oranje.

De waterpolosters speelden tegen Griekenland de derde EK-finale op rij, maar de laatste twee keer ging het mis voor Nederland. In 2014 werd de eindstrijd verloren van Spanje en twee jaar geleden was Hongarije net iets sterker.

Nederland en Griekenland waren geen onbekenden voor elkaar, want de twee landen kwamen elkaar in de groepsfase ook al tegen. Oranje was toen nipt met 8-7 te sterk voor de Zuid-Europese formatie.

Arbitrage

Ook in de beginfase van de finale was de ploeg van Havenga de betere, want binnen vijf minuten stond het al 2-0 door treffers van Dagmar Genee en Nomi Stomphorst.

Griekenland tekende daarna al snel voor de aansluitingstreffer en liet zich in het eerste kwart een stuk vaker zien voor het vijandelijke doel, maar keeper Laura Aarts hield haar doel met twee belangrijke reddingen schoon.

In het tweede kwart leek Oranje op een 3-1-voorsprong te komen toen een poging van Brigitte Sleeking via de lat in het doel belandde, maar de arbitrage oordeelde ten onrechte dat de bal de lijn niet helemaal had gepasseerd.

Treffers

De treffers volgden elkaar daarna snel op. Griekenland kwam op gelijke hoogte, maar Nederland pakte direct daarna weer de voorsprong via Maud Megens.

Even later trokken de Grieken de stand weer gelijk, maar opnieuw was het Oranje dat al snel weer de leiding pakte. Sabrine van der Sloot tekende de 4-3 aan.

In het derde kwart kreeg Nederland wat meer lucht dankzij de tweede treffer van Megens, die optimaal profiteerde van een overtalsituatie. In de laatste periode van de wedstrijd deed Griekenland nog iets terug, maar Van der Sloot stelde met een prachtige boogbal de Europese titel veilig.