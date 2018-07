Hockeysters ook overtuigend langs China in groepsfase WK

Caia van Maasakker zorgde na zeven minuten voor de openingstreffer door een strafcorner binnen te slaan en Kelly Jonker vergrootte de marge aan het einde van het eerste kwart al naar twee.

Aan het begin van het tweede kwart begon het hard te regenen in het Lee Valley Stadion. Aangezien er ook onweer bij kwam kijken, besloot de arbitrage de wedstrijd stil te leggen.

Na een half uur werd het duel weer hervat en direct sloeg Oranje toe via Laurien Leurink, die van dichtbij binnentikte. Lidewij Welten maakte er vlak voor rust zelfs nog 4-0 en even later ook 5-0 van.

China bracht daar niet veel tegenin en zag Nederland door een treffer van Kitty van Male uitlopen naar een nog grotere voorsprong. De Chinese vrouwen zorgden drie minuten voor tijd alsnog voor het eerste tegendoelpunt van Oranje dit WK, maar het slotakkoord was voor Xan de Waard.

Tegentreffer

Nederland, aanvoerder van de wereldranglijst, begon het WK met een overtuigende overwinning op Zuid-Korea (7-0). Italië is komende zondag de derde opponent in groep A.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie veroordeeld zijn tot het spelen van een tussenronde.

Op de zeventien eerdere WK's stond Oranje drie keer niet in de eindstrijd: in 1975, 1976 en 1994. Tien keer werd Nederland wereldkampioen en de laatste keer was vier jaar terug in Den Haag, toen Australië in de finale verslagen werd.