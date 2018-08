Heemskerk wil alleen in 'serieus goede vorm' naar Olympische Spelen in Tokio

"Ik heb de laatste periode tijden gezwommen die ik lang niet gezien heb van mezelf, dus dat is een mooi uitgangspunt", zegt de dertigjarige Heemskerk in aanloop naar de Europese kampioenschappen tegen NUsport.

"Echte doelen heb ik niet voor Glasgow, want dan leg ik mezelf alleen maar veel druk op. Het belangrijkste is dat ik weer plezier heb in het zwemmen en dat ik écht zin heb om het gevecht aan te gaan."

Het staat in schril contrast met twee jaar geleden, toen Heemskerk zich onder coach Philippe Lucas voorbereidde op de Olympische Spelen. De samenwerking met de Fransman, wiens zware trainingen een slechte uitwerking hadden op Heemskerk, verliep zoals bekend teleurstellend en datzelfde gold voor haar prestaties in Rio de Janeiro.

Terugblikken op 2016 doet ze liever niet meer, maar Heemskerk erkent dat ze de juiste keuze heeft gemaakt door na de Spelen terug te keren naar Nederland en onder de begeleiding van coach Marcel Wouda een comeback in te zetten.

"Ik denk nog steeds dat Philippe en ik er samen meer uit konden halen, want ik zwom in Rio echt mijn slechtste wedstrijd ooit. Maar dit is voor mij wel de juiste keuze. Ik ben weer dicht bij familie en vrienden en zit in een fijn team waar de medische begeleiding supergoed is. In Frankrijk was er geen arts of vaste fysio, dus dat moest je allemaal een beetje zelf regelen. Dit werkt voor mij beter."

Keuzestress

De tweevoudig olympisch medaillewinnaar is op de weg terug en onderstreepte haar sterke vorm door onlangs bij het Sette Colli-toernooi in Rome op de 100 meter vrije slag een snellere tijd te zwemmen dan Ranomi Kromowidjojo.

"Het gaat me niet zozeer om wie ik achter me heb gehouden, belangrijker is de tijd die ik daar neerzette", zegt Heemskerk, die aantikte in 53,31 en daarmee als derde eindigde achter de Zweedse Sarah Sjöstrom en de Deense Pernille Blume.

"Volgens mij was het de vierde tijd die ik ooit heb gezwommen op die afstand en dat is iets wat me positief stemt. Na Rio was het zwaar om terug te komen, maar ik ben vooral blij dat het zwemmen weer zo leuk is."

Door de teleurstelling van Rio sloot Heemskerk uit dat ze ooit nog mee zou doen aan een Olympische Spelen, maar die uitspraak is inmiddels gedateerd. De deur naar Tokio staat open, al weet de houdster van het Nederlands langebaanrecord op de 100 en 200 meter nog steeds niet of ze over twee jaar daadwerkelijk meedoet in Japan.

"Ik voel nog geen druk om die keuze binnenkort te maken, want ik weet het ook oprecht nog niet. De ene dag voel ik dat ik naar de Spelen wil en de andere dag twijfel ik weer. Het is over twee jaar, ik heb er geen stress van en het doet me ook niks."

"Als ik doorga tot Tokio, dan betekent dat in ieder geval dat ik echt serieus goed zwem en finalewaardig ben", benadrukt Heemskerk, die op de Spelen van 2008 (Peking) en 2012 (Londen) met de estafetteploeg respectievelijk goud en zilver won op de 4x100 meter vrij.

Niveau

Heemskerk moet vooral het gevoel hebben dat er iets te halen valt op de Spelen. "Als ik op een bepaald niveau blijf hangen en ik zie het de komende twee jaar niet beter worden, dan moet ik mezelf serieus afvragen of ik het wel moet willen. Ik wil mijn carrière in ieder geval zo mooi mogelijk afsluiten. Dat kan na de EK of na Tokio zijn, maar dat weet ik nog niet."

Deze week in Glasgow hoopt ze opnieuw een indruk te krijgen waar ze ongeveer staat. Heemskerk, die op de EK in ieder geval de 100 en 200 meter vrije slag zwemt, kan voor het eerst in haar loopbaan een individuele titel veroveren op een EK langebaan, al weet ze dat een plek op het hoogste podium een heel moeilijk verhaal wordt.

"De 50, 100 en 200 vrij zijn enorm sterk bezet. Als je naar de wereldranglijst kijkt op de 200 vrij, is het echt ziek als je ziet hoe hard er gezwommen wordt", zegt Heemskerk, die zelf voorlopig vooral wil genieten.

"Het belangrijkste is dat ik met een lach uit die callroom kom, op het blok ga staan en dan alles eruit haal wat ik op dat moment in me heb. Dat is het doel. Ik wil laten zien dat deze granny heus nog wel wat kan", besluit Heemskerk lachend.

De EK zwemmen worden van 3 tot en met 12 augustus gehouden in Glasgow. Heemskerk komt zondag voor het eerst in actie in de heats en eventuele halve finale op de 200 meter vrij.