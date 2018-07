Kromowidjojo: 'Wordt moeilijk om überhaupt podium te halen op EK'

"Dit is in de olympische cyclus misschien het minst belangrijke jaar, maar in Europa is zoveel concurrentie op de 50 en 100 meter vrij dat zelfs een EK niet meer vrijblijvend is", zegt Kromowidjojo in aanloop naar de Europese titelstrijd, die op 3 augustus losbarst.

"Op dit moment is er sowieso een trend in de wereld gaande dat er steeds meer goede vrouwen zijn op de kortste afstanden. Ik sta er goed voor en ga natuurlijk voor de medailles in Glasgow, maar het wordt moeilijk om überhaupt op het podium te komen."

Kromowidjojo deed in het verleden niet heel vaak mee aan een EK langebaan. De drievoudig olympisch kampioene pakte twee jaar geleden in Londen op de 50 meter vrij pas haar eerste individuele EK-goud in een 50-meterbad en hoopt die prestatie in Glasgow een mooi vervolg te geven, maar de concurrentie is moordend.

De Zweedse Sarah Sjöström (24) en haar Deense leeftijdsgenoot Pernille Blume werpen zich in Schotland op als de belangrijkste uitdagers van Kromowidjojo, die in actie komt op de 50 en 100 meter vrij en de 50 meter vlinderslag.

Titanenstrijd

Sjöström zwom vorig jaar bij de WK langebaan in Boedapest naar wereldrecords op de 50 en 100 meter (23,67 en 51,71) en heeft ook nog steeds de mondiale toptijd op de 50 vlinder in handen. Blume veroverde twee jaar geleden in Rio de Janeiro de olympische titel op de 50 vrij.

"Sarah en Pernille zijn allebei steady", weet Kromowidjojo, die ook de Française Charlotte Bonnet als kanshebber ziet voor het podium. "Ik heb natuurlijk veel tegen Sarah gezwommen en ook Pernille is geen eendagsvlieg. Zij zit gewoon bij de top, dus het wordt een hele uitdaging."

Vooral de titanenstrijd tussen Kromowidjojo en Sjöström is interessant om te volgen. Bij de wereldbekerwedstrijden tussen augustus en november 2017 wisselden de Nederlandse en de Zweedse de zeges op de kortste afstanden met elkaar af.

Kromowidjojo, die heeft besloten om ook dit jaar weer wereldbekerwedstrijden te zwemmen, is vooral blij dat ze in Sjöström zo'n sterke concurrent heeft.

"Het niveau in de World Cup-races was zó hoog, dat we samen een soort nieuwe grens bereikten. We laten elkaar harder zwemmen. Ik kan het daarnaast ook heel goed vinden met Sarah. Ze is een racebeest en knettergek, maar wel op een heel goede manier. Er is absoluut geen sprake van haat en nijd."

Olympische Spelen

Wereldbekerwedstrijden, EK's en WK's zijn mooie doelen, maar voor Kromowidjojo draait het de komende twee jaar uiteraard vooral om de Olympische Spelen in 2020. De olympisch kampioen van 2012 op de 50 en 100 vrij maakte een jaar geleden bekend dat ze doorgaat tot en met Tokio en staat nog altijd vierkant achter die keuze.

"De drang om beter te worden borrelt in mij", vertelt Kromowidjojo, die twee jaar geleden in Rio de Janeiro naast de olympische medailles greep. "Ik weet dat er nog meer in zit dan ik tot nu toe heb laten zien. Ik heb ook nog heel veel plezier in het zwemmen en dat komt mede doordat ik gewoon zeker weet dat ik harder kan."

"Na Rio dachten heel veel mensen dat ik klaar was, maar vorig jaar zwom ik op bijna alle afstanden een persoonlijk record. Dat motiveert en maakt me gretig. Ik wil in Tokio op mijn top zijn en daar mijn beste race ooit zwemmen. Bij de Spelen over twee jaar op de hoogste trede van het podium komen; dat zou het allermooiste zijn."

De Europese kampioenschappen zwemmen worden van 3 tot en met 12 augustus gehouden in Glasgow. Kromowidjojo, die naast de individuele afstanden hoogstwaarschijnlijk ook in actie zal komen op estafettenummers, begint haar toernooi vrijdag met de 50 vrij.