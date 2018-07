Sensatie De Zwaan heeft gevoel dat 'alles klopt' op World Matchplay Darts

De Zwaan won overtuigend met 16-8 van de nummer acht van de wereld. Eerder schakelde hij al topfavoriet Michael van Gerwen en Adrian Lewis uit, die allebei tweevoudig wereldkampioen zijn.

"Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt geweldig. Alles klopt gewoon", aldus de 22-jarige De Zwaan, die zelf momenteel de nummer 68 van de wereld is, voor de camera van RTL7.

"Ik 'vloog' gewoon op het podium. Het voelde zó lekker en zó goed, terwijl ik met ingooien dacht: dit wordt echt niks. Ik weet niet hoe het kan, maar na een paar pijlen op het podium voelde ik dat het wel goed ging komen."

De Zwaan maakte indruk in evenementenhal Winter Gardens in het noordwesten van Engeland. Hij gooide 103,22 per drie pijlen - zijn hoogste gemiddelde ooit op een televisietoernooi - en haalde een finishpercentage van meer dan 50 procent.

Hij had het tegen Chisnall eigenlijk alleen in de veertiende leg even lastig. "Ik miste een paar pijlen om een break te verzilveren en hij maakte gelijk, maar ik wist dat ik vervolgens 8-7 moest maken om echt een kans te maken, en dat deed ik. Ik kwam met 13-7 voor en dacht: dit kan niet meer fout gaan."

Anderson

In de strijd om een finaleticket treft de jonge De Zwaan zaterdag na Van Gerwen en Lewis opnieuw een tweevoudig wereldkampioen, want dan staat hij in Blackpool tegenover de 47-jarige Gary Anderson.

De Schotse nummer vier van de wereld maakte in zijn spannende kwartfinalepartij tegen Joe Cullen (19-17-winst) eveneens indruk door een negendarter te gooien, maar hij is op zijn hoede voor de verrassend goed presterende De Zwaan.

"Hij is geweldig. Ik zag hem in de ingooiruimte en hij praatte met niemand; niet met zijn manager, zijn coach en ook niet met zijn vriendin. Hij was alleen maar gefocust op het dartbord", prijst Anderson de toewijding van de Nederlander.

"Hij is echt fantastisch en is zonder twijfel de man van het toernooi tot nu toe. Als hij van me wint, heeft hij dat verdiend."

Vrijdag staan in Blackpool eerst nog de kwartfinales Mensur Suljovic-Darren Webster en Peter Wright-Simon Whitlock op het programma. Vorig jaar won de inmiddels gestopte legende Phil Taylor de World Matchplay voor de zestiende keer. In de twee edities daarvoor was Van Gerwen de beste.