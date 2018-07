De Zwaan blijft verrassen bij World Matchplay en staat in halve finale

De Zwaan maakt in de Engelse plaats al de hele week een uitstekende indruk. 'The Black Cobra' wist in de openingsronde Michael van Gerwen te kloppen en was vervolgens ook Adrian Lewis de baas.

De partij tussen de nummer 8 (Chisnall) en 68 (De Zwaan) van de wereld ging tot aan 7-7 gelijk op, maar daarna gaf De Zwaan gas. Hij liep in rap tempo uit naar een voorsprong van 13-7.

De Engelsman knabbelde nog wat van die achterstand af, maar kon niet voorkomen dat de Nederlander op 15-8 direct toesloeg op zijn eerste kans om de partij te beslissen. De Zwaan beëindigde de tweestrijd met een gemiddelde van 103 per drie pijlen.

Negendarter

In de halve finale neemt De Zwaan het op tegen de Schot Gary Anderson. Hij won in de kwartfinales moeizaam met 19-17 van de Engelsman Joe Cullen.

Hoogtepunt van de partij was de negendarter die 'The Flying Scotsman' gooide. Anderson slaagde daar al in de vierde leg van de partij in. Desondanks was het Cullen die daarna een kleine voorsprong nam, maar Anderson knokte zich op tijd terug.

De Zwaan is de enige overgebleven Nederlander bij de 25e editie van de World Matchplay Darts. Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen werden net als Van Gerwen al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl Raymond van Barneveld een ronde later sneuvelde.