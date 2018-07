McGregor geeft wangedrag toe en ontloopt gevangenisstraf

McGregor ging op 5 april met een aantal anderen volledig door het lint in het Barclays Center in New York.

De Ier gooide een steekwagen door het raam van een touringcar, met daarin een aantal andere MMA-vechters, en vernielde een prullenbak. Hij moest uiteindelijk door beveiligers in bedwang worden gehouden.

De dertigjarige McGregor gaf zich even later aan bij een politiebureau in Brooklyn. 'The Notorious' moest een dag later verschijnen voor een rechtbank in New York en betaalde 40.000 euro om op borgtocht vrijgelaten te worden.

Strafblad

Door zijn bekentenis ontloopt McGregor een gevangenisstraf en een strafblad. Hij moet wel de schade vergoeden die hij heeft aangericht aan de touringcar. Daarnaast wacht hem een taakstraf en een verplichte cursus woedebeheersing.

McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakt zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt, omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter.