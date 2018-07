Waterpolosters voor derde keer op rij naar EK-finale na zege op Hongarije

Oranje nam met de overwinning revanche voor de nederlaag van twee jaar geleden in de EK-finale. Toen won Hongarije met 9-7 en veroverde de Europese titel.

Het is de derde keer op rij dat Nederland de eindstrijd van het EK speelt. In 2014 werd in de finale van Spanje verloren.

De vice-Europees kampioen speelt vrijdag in de finale tegen Griekenland. De Zuid-Europeanen waren in de andere halve eindstrijd met 11-9 te sterk voor Spanje.

Hongarije had in de kwartfinales na een thriller (10-9) gewonnen van Italië, dat in 2014 de finale van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro verloor. Nederland haalde bij de laatste acht uit tegen Duitsland (22-2).

Megens

Oranje kwam tegen Hongarije in het eerste kwart met 2-1 voor en hield die marge tot de rust vast. In de derde periode breidde de formatie van Havenga de voorsprong uit naar 7-5.

De Hongaarse vrouwen kwamen in het laatste kwart nog terug, maar Maud Megens bezorgde Nederland uiteindelijk de overwinning. Keeper Laura Aarts groeide met enkele fraaie reddingen uit tot uitblinker aan Nederlandse zijde.

Megens scoorde net als Sabrina van der Sloot twee keer. De overige Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Vivian Sevenich, Nomi Stomphorst, Bente Rogge en Ilse Koolhaas.