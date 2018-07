Olympisch kampioen Ligtlee niet fit genoeg voor EK baanwielrennen

De olympisch kampioen op de keirin is nog niet volledig hersteld van een nierbekkenontsteking. Ligtlee heeft de training al hervat, maar de EK komen te vroeg voor de drievoudig Europees kampioen.

Kirsten Wild en Amy Pieters zitten wel in de selectie en komen in actie op de duuronderdelen. "Kirsten en Amy kunnen goed omgaan met de druk van presteren in grote wedstrijden", zegt bondscoach Peter Schep.

"Afgelopen WK in Apeldoorn waren zij erg succesvol en de verwachting is dat de concurrentie de dames nauwlettend in de gaten houdt."

Het is nog de vraag of Yoeri Havik fit genoeg is om aan de EK mee te doen. De geboren Zaandammer kwam in de voorbereiding ten val en hoopt op tijd fit te zijn.

De EK baanwielrennen wordt van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 augustus in Glasgow gehouden.

Volledige selectie EK baanwielrennen:

Duuronderdelen: Roy Pieters (omnium en koppelkoers), Wim Stroetinga (koppelkoers), Yoeri Havik (puntenkoers), Roy Eefting (scratch en afvalkoers), Kirsten Wild (omnium, koppelkoers, puntenkoers en scratch) en Amy Pieters (koppelkoers en afvalkoers).

Sprintonderdelen: Roy van den Berg (teamsprint), Nils van 't Hoenderdaal (teamsprint), Harrie Lavreysen (teamsprint, sprint en keirin), Jeffrey Hoogland (teamsprint en sprint), Sam Ligtlee (teamsprint, keirin en kilometer tijdrit), Matthijs Büchli (kilometer tijdrit), Kyra Lamberink (teamsprint en 500 meter tijdrit), Laurine van Riessen (teamsprint en keirin), Hetty van de Wouw (teamsprint, sprint) en Shanne Braspennincx (teamsprint, sprint en keirin).